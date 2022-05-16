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"Довіряти росіянам - найбезглуздіша дія": в ОП не підтверджують заяву Росії про евакуацію поранених з "Азовсталі"

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"Довіряти росіянам - найбезглуздіша дія": в ОП не підтверджують заяву Росії про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Скриншот з відео

В Офісі президента поки не підтверджують заяву Міноборони Росії про угоду щодо вивезення поранених із маріупольської "Азовсталі".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав дочекатися офіційної заяви президента Володимира Зеленського.

Про це Арестович сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я думаю, не варто поспішати. Ввечері президент Володимир Зеленський зробить заяву, і ми почуємо з перших вуст, що відбувається. Поки без коментарів", - сказав Арестович.

Він наголосив, що довіряти росіянам - "найбезглуздіша дія, яку може зробити людина в житті".

Раніше Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі" до ОРДЛО. Українська сторона не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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