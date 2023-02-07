Довкола Бахмута окупанти застосовують тактику "кліщів": голова ОВА описав ситуацію там

Російські війська намагаються оточити Бахмут, однак вони не тримають під своїм повним вогневим контролем траси, що ведуть до міста.

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" 6 лютого.

Очільник Донеччини поінформував, що загарбники не тримають під повним вогневим контролем траси до Бахмута, але вони можуть обстрілювати дороги з артилерії та РСЗВ. Зокрема, ворог може знищувати будь-який цивільний рух по цих дорогах.

"Так само нам зрозуміло це, як ворог намагається діяти: не просто заходити у місто, а й застосовувати тактику так званих "кліщів" – коли обходити з обох боків те чи інше місто. У даному випадку цей намір є по і по Бахмуту, щоб видавити наших захисників з міста", – описав ситуацію Кириленко.

Він додав – окупанти розуміють, що ставлення військового командування України до бійців Сил оборони відрізняються від ставлення Росії до її солдатів.

"І розуміють, що ми будемо, як я вже сказав, одним з головних пріоритетів тримати збереження життя наших захисників", – сказав голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що в секторі Бахмута сконцентровано дуже велику кількість російських десантнтників, але недостатньо для того, щоб повноцінно атакувати місто. За оцінками аналітика, ворог намагається зайти в Бахмут та розпочати міські бої.

Водночас того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти намагаються оточити Бахмут і зламати там українську оборону. ЗСУ продовжують протидіяти противнику.

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