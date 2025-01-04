Доводиться переступати через тіла своїх же: військовий про втрати окупантів на фронті

Втрати путінської армії на фронті величезні, штурмовим групам доводиться переступати через тіла своїх попередників.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі “Ми-Україна”.

За його словами російське керівництво не жаліє своїх військових та використовує, як "м'ясо".

“Втрати такі, що штурмова група, яка наступає, їй доводиться перешагувати через тіла попередніх штурмових груп і, в принципі, ставати, мабуть, наступними тілами, через які будуть переступати інші штурмові групи. Тобто, втрати ворога величезні, що, в принципі, доводить, що росіяни не жаліють людей”, – зазначив Петренко.

Він додав, втрати в них великі, на відмінну, до речі, від техніки.

"Мабуть, і ще для росіян це такі важливіші території, ніж люди, в тому числі якщо ми навіть говоримо про людей, про їхні сили та засади”, – підсумував військовий.

Нагадаємо, російські загарбники у грудні зазнали суттєвих втрат. Тепер вони будуть намагатися "більш економно" використовувати свої війська на фронті.

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