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Доводиться виносити побратимів "на руках": українським бійцям на південному напрямку потрібна допомога

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Доводиться виносити побратимів "на руках": українським бійцям на південному напрямку потрібна допомога

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Захисники перебувають в епіцентрі бойових дій.

Бійці 7-ї роти 65-ї бригади, яка бʼє ворога на Південному напрямку, терміново потребують пікап для вивозу поранених з фронту.

У спілкуванні з ТСН.ua вони повідомили, що усі попередні автівки потрапили під обстріл росіян і поранених доводиться виносити "на руках".

"Внаслідок ворожих обстрілів ми втратили дуже багато техніки, у тому числі евакуаційний автомобіль. Нам необхідна ваша допомога для збору коштів на новий евакуаційний автомобіль, який врятує багато життів", – говорять бійці.

Станом на вечір 18 серпня, вдалося зібрати більш ніж половину від всієї суми (120 000 грн з 200 000 грн потрібних). 

Реквізити для допомоги:

Посилання на банкуhttps://send.monobank.ua/jar/7P3X2ykoT

Номер картки: 4731185605485876

Доводиться виносити побратимів "на руках": українським бійцям на південному напрямку потрібна допомога

Доводиться виносити побратимів "на руках": українським бійцям на південному напрямку потрібна допомога

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Дата публікації
Перегляди
301
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