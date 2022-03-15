"Доволі непогано": Зеленський розповів про переговорний процес із Росією про завершення війни

"Доволі непогано": Зеленський розповів про переговорний процес із Росією про завершення війни

Президент провів кілька переговорів із лідерами Євросоюзу та країн.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині проводить чимало переговорів, "щоб завершити цю війну якнайшвидше. Чесним миром".

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"Над цим працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось", - сказав Зеленський.

Переговори між Росією та Україною продовжаться 15 березня.

Глава держави додав, що за минулу добу мав переговори з:

президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн;

президентом Польщі Анджеєм Дудою;

премʼєр-міністром Люксембургу Ксавʼє Бетелем;

премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни

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