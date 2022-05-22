Довоювалися, окопуються: на Південнобузькому і Харківському напрямках ворог активних бойових дій не проводить

Довоювалися, окопуються: на Південнобузькому і Харківському напрямках ворог активних бойових дій не проводить

На деяких напрямках ворог активних бойових дій уже не проводить. Окупанти готуються до оборони.

Зокрема, на Південнобузькому напрямку 22 травня противник активних бойових дій не проводив.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

"Ворог продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони", - розповіли у Генштабі.

Також не проводив активних дій ворог на Харківському напрямку.

"Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях", - повідомили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти посилюють контроль над українсько-російським кордоном у Брянській та Курській областях.

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