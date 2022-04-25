Довше їхали, ніж воювали: на Київщині ТрО ЗСУ показала зачистку лісу від залишків реактивної артилерії терористів РФ з Бурятії (фото)

Довше їхали, ніж воювали: на Київщині ТрО ЗСУ показала зачистку лісу від залишків реактивної артилерії терористів РФ з Бурятії (фото)

Відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці становить 6400 км.

Інженерна рота 112 бригади сил територіальної оборони Збройних сил України (Сили ТрО ЗСУ) зачищає ліс на Київщині, де стояла реактивна артилерія терористів РФ 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 69647) з міста Кяхта, що у Бурятії.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці - 6400 км.

Фото: Андрій Ковальов, Nick Tymchenko

"Навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок - дорога займе від 3 до 4 днів. Тож, як бачите, російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут "повоювати", - написали у Мінобороні.

Системами залпового вогню підрозділи РФ обстілювали цивільну забудову мирних українських сіл і містечок на Київщині. Використовували вони і заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

"Та за всі злочинні дії позиції "бойових" бурятів влучними пострілами знищила українська реактивна артилерія", - йдеться у дописі.

Розмінування українських територій триває. Роботи ще дуже багато, повідомляють у Мінобороні.

Українські сапери застерігають: будьте обачні, російських "подарунків" довкола ще достатньо.

Нагадаємо, сапери і криміналісти досліджують село на Київщині, де пройшла найбільша колона окупантів.

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