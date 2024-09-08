"Доживає свої дні": агент "АТЕШ" розвідав стан Керченського мосту (фото)

Керченський міст в тимчасово окупованому Криму потребує екстреного ремонту.

Про це повідомив агент "АТЕШ".

За інформацією розслідувачів, міст "доживає свої дні".

Фото: АТЕШ

"Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Фото: АТЕШ

Нагадаємо, ворожі війська активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму.

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