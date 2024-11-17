Дозвіл Байдена на удари по РФ американською зброєю: які ракети можуть використати ЗСУ найперше

За інформацією Reuters, перші глибокі удари, ймовірно, будуть здійснені за допомогою ракет ATACMS

Адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження, які блокували використання Україною наданої США зброї для ударів углиб території Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Україна планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями. Згідно з даними джерел, перші глибокі удари, ймовірно, будуть здійснені за допомогою ракет ATACMS, які мають радіус дії до 190 миль (306 км).

Куди в РФ можуть дістати ATACMS / Фото: Defense Express

Reuters зауважує, що хоча деякі офіційні особи США висловлювали скептицизм щодо того, що дозвіл на дальні удари змінить загальний перебіг війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів, і, можливо, поставить Київ у кращу позицію для переговорів.

Невідомо, чи Трамп скасує рішення Байдена, коли вступить на посаду.

Своєю чергою, раніше Кремль попереджав, що сприйме крок до послаблення обмежень на використання Україною зброї США як серйозну ескалацію.

Раніше Джо Байден пояснював, що його країна не дозволяє використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ, бо удари, до прикладу, по Москві не матимуть сенсу. Як бачимо, чинний глава Білого дому наприкінці своєї каденції змінив думку.

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