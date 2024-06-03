Дозвіл бити Україні по території РФ: військовий розповів про перші результати

Українці можуть використовувати надані США ракети і артилерію для ураження деяких російських позицій за лінією фронту.

Удари по РФ дають перші плоди після дозволу Заходу та США бити по території противника.

Про це повідомив командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

"У зв'язку із дозволом на застосування всієї номенклатури озброєння по території Російської Федерації, де противник збирає свої резерви, накопичує легкоброньовану і броньовану техніку, звідки здійснює ураження міста Харкова за рахунок установок С-300, С-400, де противник має величезну кількість різних засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, протиповітряних засобів, Сили оборони почали відпрацьовувати, і це дає свої перші плоди. Противник наразі об'єктивно перебуває в стані, коли вони переглядають необхідність, як треба діяти в подальшому щодо можливості окупації Харківської області, оскільки в зв'язку комплексною роботою Сил оборони і застосуванням вогневих засобів противник зазнає достатньо суттєвих втрат в усьому - і в живій силі, і в техніці, і в засобах", - сказав він.

Нагадаємо:

США й Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії, але тільки на Харківщині.

Речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії наданою Берліном зброєю.

Такий дозвіл дав і президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що західні країни несправедливо встановлюють обмеження на використання своєї зброї, однак визнав, що Україна не може ризикувати підтримкою своїх партнерів.

Росія гнівно відреагувала на перспективу застосування західної зброї проти цілей на своїй території.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, вони повинні взагалі усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати, що це, зазвичай, держава з невеликою територією з дуже щільним населенням. І це фактор, який вони повинні враховувати, перш ніж говорити про удари углиб російської території", — сказав Володимир Путін.

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