Дозвіл на далекобійні удари по РФ навряд чи стане вирішальним фактором у війні – Reuters

Однак це може посилити позиції Києва на майбутніх переговорах.

Рішення США дозволити Україні завдавати ударів по російській території за допомогою ракет великої дальності може посилити позиції Києва в Курській області, що може вплинути на майбутні переговори. Однак це рішення може бути прийняте запізно, щоб суттєво змінити хід війни.

Таку думку висловили аналітики видання Reuters.

За два місяці до завершення свого терміну президент Джо Байден зняв деякі обмеження, які забороняли Україні використовувати американську зброю для ударів углиб російської території, що стало значною зміною політики.

Військові експерти зазначають, що вплив цього рішення на поле бою, де Україна вже кілька місяців стикається з труднощами, залежатиме від залишкових обмежень. Хоча це може зміцнити операцію в Курській області, загалом воно навряд чи стане вирішальним фактором у війні.

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"Це рішення було ухвалено пізно, і, як і інші рішення в цьому ключі, воно може бути занадто пізно, щоб суттєво змінити хід бойових дій.

Удари далекої дії завжди були частиною загальної картини, і на них покладалися надто великі надії в цій війні", – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ у Вашингтоні.

Також немає способу дізнатися, як довго триватиме нова політика. Її розкритикував Річард Гренелл, один із найближчих радників із зовнішньої політики президента Дональда Трампа. Трамп давно критикував масштаби допомоги США Києву та обіцяв швидко покласти край війні, не кажучи про те, як саме.

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Представник оборонного відомства Центральної Європи повідомив агентству Reuters, що удари дадуть Києву більше шансів захистити себе від повітряних атак, але не вирішать результату конфлікту на користь України.

За словами чиновника, Росія вже вивела значну частину своїх повітряних засобів за межі досяжності західної зброї в Україні, хоча дальність польоту виходитиме за межі території Курська, окупованої Україною.

Нагадаємо, що Британія і Франція також дозволили Україні бити ракетами по Росії. Однак ракети Storm Shadow/SCALP ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.