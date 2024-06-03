Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ: експерт сказав, чи стане це переламним моментом у війні

Експерт з оборони та безпеки відповів, що тепер змінюється для України.

Україні надали дозвіл завдавати ударів по території РФ. Проте в умовах хронічного дефіциту, нестачі засобів, цей момент не стане переламним.

Про це сказав член-кореспондент британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень (RUSI) Олександр Данилюк.

"Я думаю ситуація змінюється насамперед для мешканців української півночі — Чернігова, Сум, Харківської області, — там, де дійсно були постійні проблеми, пов’язані з тим, що не було можливості адекватно відповідати на постійні вогневі удари з території РФ. Зрозуміло, що якимись власними засобами це можна було здійснювати, але номенклатура цих власних засобів обмежена", — пояснив він.

Водночас експерт назвав безперечним плюсом те, що Україні надали дозвіл завдавати ударів по території РФ. Але розраховувавати на перелам у війні не варто.

"Я б не розраховував, що в умовах хронічного дефіциту, хронічної нестачі засобів, цей момент стане переломним. Тактично — це плюс. Можливо, навіть оперативно ми зможемо від цього отримати якісь переваги. Сподіваюся, значно безпечніше буде жити там, у прикордонні, у зв’язку з цим", — зазначив він.

Олександр Данилюк також додав, що до моменту, поки не відбудеться насичення всієї лінії зіткнення (включно з україно-російським кордоном, тому що об'єктивно це теж лінія фронту) достатньою кількістю систем озброєння і найголовніше — боєприпасів для них, ситуація на фронті, яка є зараз, буде зберігатися.

Нагадаємо, від початку великої війни РФ проти України західні держави обмежували використання своєї зброї Україною для завдання ударів по військових цілях безпосередньо на території країни-агресорки Росії.

Союзники України, зокрема були стурбовані тим, що атака на цілі через міжнародно визнаний кордон Росії зброєю, наданою країнами НАТО, призведе до ескалації конфлікту.

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