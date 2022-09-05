Дозволив натиснути на спусковий гачок: ДБР повідомило про підозру причетним до вибуху в Чернігові

Внаслідок вибуху на ярмарку в Чернігові постраждали 8 дітей та 7 дорослих.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові.

Про це 5 вересня повідомили в ДБР.

Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути на спусковий гачок. Про підозру повідомили цьому чоловікові та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації.

Санкція статті, за якою висунута підозра, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Чоловіків затримали, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 вересня вдень у Чернігові пролунав вибух – здетонував боєприпас. Станом на 4 вересня кількість поранених внаслідок вибуху зросла до 15 осіб. Серед постраждалих - 8 дітей та 7 дорослих. Із них 2 дітей і 2 дорослих перебувають у лікарнях.

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