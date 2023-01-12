"Дозволив провести геноцид в Україні": Тихановська вимагає покарати Лукашенка за співучасть у війні

Тихановська наголосила, що Лукашенко не заручник і не жертва – він обрав інтеграцію з Росією свідомо ще в 90-х.

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська зробила заяву щодо режиму Лукашенка та його співучасті у війні проти України. Політикиня закликає світ покарати диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, адже будь-які поступки в розпал війни лише створюють для нього відчуття безкарності.

Свою заяву лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська опублікувала у Telegram.

Тихановська нагадала, що Лукашенко на початку 2022 року теж пообіцяв Україні, що нападу не буде, але зрештою 24 лютого з Білорусі пішли на Україну танки. Лідерка опозиції наголосила, що диктатор РБ "ніколи не дотримає свого слова і буде робити те, що скаже Росія".

"Він не випадково опинився в такій ситуації. Він не заручник і не жертва – він обрав інтеграцію з Росією ще в 90-х, коли почалося підписання документів про союзну державу. Його політика призвела до початку війни проти України, а також до загрози незалежності Білорусі. Його співучасть у війні дозволила провести геноцид у Бучі, Ірпені, Чернігівській та Київській областях", - заявила Тихановська.

Вона наголосила, що поступки Лукашенку в розпал війни лише створюють для нього відчуття безкарності. І тим часом, доки самопроголошений президент Білорусі, який фактично захопив владу у країні, "гарантує" безпеку, він проводить репресії і допускає напади на Україну.

"І завдання цивілізованого світу – уникнути безкарності. Винні мають відповідати – і наше спільне завдання – досягти цього", - зауважила лідерка опозиції Білорусі.

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Наприкінець вона додала: "Білоруси, про інтереси яких справді потрібно думати, – це білоруські активісти, добровольці та волонтери, які допомагають Україні та воюють проти Росії. Це люди, які стали політв'язнями за свій протест проти війни в Україні та диктатури. Але точно не Лукашенко віддає територію Білорусі російським солдатам і ракетам".

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 12 січня попередив, що наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

За його словами, загроза наступу з території Білорусі буде зберігатися протягом року через те, що російські окупанти проводитимуть навчання в РБ. Громов пояснив, що на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

Що відбувається у Білорусі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 12 січня, що командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії до зони ведення бойових дій та прикордонні райони.

11 січня Міністерство оборони Білорусі заявило про нарощування сил ППО з російськими окупантами, як у Мінську це називають "регіональне угруповання".

10 січня у Мініоборони РБ заявили, що завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися від середини жовтня до грудня 2022 року.

Тим часом останнім часом до Білорусі продовжують активно прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ. У Мінську кажуть, що це все у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що наразі безпосередньої загрози наступу з Білорусі на Україну немає. Але розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що завдання прибулого до Білорусі угруповання російських військ – утримувати українське угруповання на кордоні і не давати відійти йому на інші ділянки фронту, де тривають запеклі бої.

У розвідці Британії також кажуть, що хоча Росія й утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

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