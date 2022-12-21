Дозволять тримати ворожу авіації подалі від кордонів: у Повітряних силах пояснили необхідність ЗРК Patriot

Далекобійна зброя, яку передають Україні, може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Україні так потрібні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Американська далекобійна зброя дозволить створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, тримаючи ворожу авіацію подалі від кордонів.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

“Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога”, – наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, опанувати нові зенітно-ракетні комплекси українські військові цілком спроможні, оскільки у них багато процесів автоматизовано. Щоправда, навчання займе трохи часу.

“Перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час”, – зазначив він.

Речник командування Повітряних сил наголосив, що для того, щоб “закрити усі потреби” в протиповітряній обороні, Україна готова брати у західних партнерів усі засоби, які вони можуть запропонувати.

“Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає”, – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Білий дім у середу, 21 грудня, оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги. Держсекретар США додав, що Україні передадуть допомогу на загальну суму 1,85 млрд доларів, туди увійшов і ЗРК Patriot.

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