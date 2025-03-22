Дозволяє збивати приціли російських КАБів: Сили оборони створили унікальну розробку

Українці змогли зупинити російське просування завдяки тому, що у росіян більше немає захисту у вигляді високоточних бомб.

Українські військові застосували новий глушник Night Watch Lima, який здатний пригнічувати або підміняти супутникові сигнали, змушуючи керовані авіабомби росіян втрачати орієнтацію в просторі.

Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела.

За словами джерела, Сили оборони України також знайшли уразливість у програмному забезпеченні системи "Комета-М", яку Росія використовує у своїх бомбах. Вона поєднує кілька супутникових сигналів і антен. Це робить її стійкою до більшості стандартних перешкод.

"Українці змогли зупинити російське просування завдяки тому, що у росіян більше немає захисту у вигляді високоточних бомб. Тепер Україна може контратакувати", — заявив співрозмовник видання.

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У матеріалі зазначається, що протягом минулого року РФ регулярно запускала по Україні "каскади авіаційних бомб", однак зараз ситуація змінюється: бомби все частіше промахуються — а іноді й зовсім падають на території самої Росії.

Військовий експерт Томас Тайнер висловив впевненість, що ця технологія дає українській армії тактичну перевагу.

Однак експерти вважають, що росіяни незабаром знайдуть способи обійти ці перешкоди. Крім того, дедалі більшу загрозу становлять нові російські дрони, керовані волоконною оптикою — їх просто не можна заглушити електронними засобами.

Нагадаємо, ворог використовує нову тактику застосування дронів по Україні.

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