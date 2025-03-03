Драпатий підтвердив удар по полігону з бійцями ЗСУ та заявив про відповідальність

Драпатий повідомив, що призначив незалежну перевірку за участю військової контррозвідки, "щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий підтвердив факт російського удару по полігону, на якому перебували українські військові.

Про це Драпатий написав у Мережі.

"Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", – йдеться у заяві.

У Сухопутних військах уточнили, що ракетний удар був завданий 1 березня і ціллю став один із їхніх підрозділів. Є загиблі та поранені. Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

Командувач Сухопутних військ висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав українських воїнів.

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Генерал-майор повідомив, що наразі триває розслідування обставин трагедії. Драпатий запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", – наголосив командувач.

Він запевнив, що не допустить того, аби правду приховали у тумані бюрократії. Драпатий повідомив, що призначив незалежну перевірку за участю військової контррозвідки, "щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

"Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, – усі вони ганьблять Збройні Сил України", – йдеться у заяві генерал-майора.

Він звернувся із закликом до всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ: "Ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу".

Нагадаємо, 2 березня народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про загибель українських військових під час шикування унаслідок російського удару. За інформацією з соцмереж, удар був завданий ракетою "Іскандер" у Дніпропетровській області.