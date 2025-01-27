Драпатого кинули "гасити пожежу" на ОСУВ "Хортиця": як відреагувала Мережа на нове призначення

Як на призначення Драпатого відреагували у Мережі – найважливіші коментарі зібрав ТСН.ua. Новина доповнюється

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого на посаду командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.

Як на це призначення відреагували у Мережі – найважливіші коментарі зібрав ТСН.ua.

OSINT-канал DeepState вважає призначення Драпатого "дуже важливрю та необхідною заміною, враховуючи ті катастрофічні проблеми, які назбиралися в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"Критично важливо це все виправляти, тому у генерала Михайла Драпатого величезна кількість роботи... Новопризначений командувач має велику повагу та позитивну репутацію серед бійців, а також вміння вирішувати проблеми і стабілізувати ситуацію на проблемних ділянках. Сподіваємося, у нього вийде це зробити і на новому місці", – зазначають у DeepState.

Telegram-канал "Офіцер", який веде лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" припускає, що призначення Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця" може покращити становище в зоні відповідальності. За словами військового, "цей генерал своїми діями, ставленням та підходом до військового управління показує, що він один з тієї невеликої кагорти людей, яка дійсно хоче виграти війну і робить для цього все можливе".

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