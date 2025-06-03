Драпатий поплатився посадою за удар на полігоні і отримав нову: що відомо

Михайло Драпатий

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Сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок у Силах оборони.

Усі деталі складних «рокіровок» у війську з’ясовував ТСН.ua.

Звільнення Драпатого

Генерал Михайло Драпатий, який днями подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ, зрештою був звільнений.

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У неділю, 1 червня, генерал заявив, що йде з посади командувача «Сухопутки» через російський удар по навчальному центру ЗСУ, внаслідок якого загинули 12 людей і 60 отримали поранення.

«Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо», — відверто визнав генерал.

Президент Зеленський два дні не коментував цю заяву. І ось сьогодні ввечері сам Драпатий повідомив, що мав розмову з Верховним головнокомандувачем.

«Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», — загадково сказав генерал.

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Сам президент Зеленський підтвердив, що звільнив Драпатого з посади очільника Сухопутних військ і призначив командувачем Обʼєднаних сил.

«Щоб міг займатися фронтом на 100%», — сказав президент.

Справа у тім, що до сьогодні Драпатий паралельно обіймав дві посади — командувача Сухопутних військ і командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», де зокрема відповідає за «гарячий» Покровський напрямок. Принаймн, про звільнення генерала Драпатого з цієї вкрай відповідальної посади пресі нічого не повідомляли — ні офіційно, ні в кулуарах.

Гасити наступ РФ на Покровськ Драпатого відправили у січні цього року, коли росіяни стрімко наблизилися до міста. За словами військових експертів, генералові вдалося стабілізувати ситуацію і врятувати фронт від ще більшого прориву, проте ситуація продовжує залишатися складною.

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До Покровська Драпатий «гасив» російський контрнаступ на Харківщині, зокрема на Вовчанськ.

Нова посада Драпатого

Також указом №384/2025 президент призначив Драпатого командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Що цікаво, досі немає інформації у відкритих джерелах, хто був командувачем Об’єднаних сил після звільнення Андрія Гнатова і до цього часу.

Поки незрозуміло, чи залишиться Драпатий керувати ОСУВ «Хортиця». Якщо так, то він продовжить займатися найбільшою та найважливішою ділянкою фронту.

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Інші кадрові зміни

Командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського призначили Роберта «Мадяра» Бровді.

Натомість Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід».

Командувачем Десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка призначили Олега Апостола .

Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

Заступника командувача Нацгвардії Олександра Білоуса звільнено.

Вадим Сухаревський своє звільнення прокоментував доволі різко: «На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС».

Вадим Сухаревський

Український військовий журналіст Богдан Мирошников прокоментував кадрові перестановки у Силах оборони.

Звільнення Сухаревського він назвав «незрозумілим». Журналіст вважає, що його екскомандувача СБС понизили.

“Скибюк — тепер заступник НГШ. Дуже круте призначення. Вважаю, що колись він стане Начальником Генштабу. Апостол — командувач ДШВ. Тут просто без коментарів. Він користується максимальною повагою серед бійців 95 ОДШБр, командиром якої був до сьогодні», — йдеться в повідомленні.

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Конфлікт Драпатого і Сирського?

Про «внутрішню кухню» Сил оборони журналістам наразі відомо небагато. Якщо і є якісь внутрішні конфлікти між вищим військовим командуванням, то у публічний простір це не виходить. Єдина, хто інколи озвучує ці проблеми — одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла.

Сьогодні, коментуючи наступ РФ на Сумщині, нардепка упом’янула нібито про суперечки між головкомом ЗСУ Сирським і Драпатим.

«У Сухопутних військах він (Сирський — Ред.) максимально обмежує Драпатого, просто блокуючи як його організаційні, так і окремо бойові рішення як керівника східного фронту», — писала вона.

Крім того, Безугла згадала про конфлікт Сирського і уже екскомандувача ДШВ Ігоря Скибюка.

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«У самій Курській операції Сирський постійно намагається звинуватити Командувача ДШВ Скибюка і звільнити його, щоб поставити своїх у ДШВ та ще раз спробувати перетворити ДШВ на частину Сухопутних військ», — писала вона.

Раніше міністр оборони Умєров зауважив, що ці важливі кадрові рішення у Силах оборони допоможуть зміцнити ситуацію на фронті.