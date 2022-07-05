Дресирувальниця залишалась у Харкові під обстрілами, бо не могла залишити своїх підопічних

Дресирувальницю Дар’ю Майчук двічі наздоганяв «руский мыр» - заледве врятувалася 14 року з Луганська. А вже в лютому цьогоріч опинилася на гастролях у Харкові.

Дівчина лишалася під постійними обстрілами, допоки не змогла вивезти усіх тварин у безпеку. Тепер із собаками, носухами, голубами та єнотом оселилася у цирку і допомагає переселенцям подолати пережитий жах, йдеться в ТСН.

Її перший виступ перед великою аудиторією після повномасштабного вторгнення відбувся у дніпровському метро. Аби вийти на сцену знов, Дар’я не одразу знайшла в собі сили. «У мене був період, коли я сама собі не могла дозволити радіти, знаючи, що хтось цього зробити зовсім не може. Я взяла себе в руки. Бачу, що багато дітей прийшло. І це так класно – бачити, що вони радіють», - каже Дар’я Майчук.

Боролася не лише за себе, а й за кожного з артистів-тварин.

Вісім років тому ще студенткою вона ледве втекла з окупованого Луганська. І заново будувала життя, та війна наздогнала її вдруге - на гастролях у Харкові. «Коли я почула вибухи, у мене почалася істерика, бо це чула раніше в Луганську. Похапцем почала збиратися. Стоп. Я нікуди не поїду. Я не залишу тварин», - розповідає вона.

Її чоловік одразу пішов до війська, а Дар’я з готелю під обстрілами дісталася до тварин, що були у харківському цирку. Вона жила в гримерці та шукала перевізника для тварин. Разом із асистенткою під обстрілами добували їжу для плеканців, власноруч майстрували переноски та брали під опіку покинутих тварин харків’ян.

Водночас у Дніпрі із понад сотнею дресированих птахів опинилися її батьки - теж артисти цирку. «Ми луганці. Ми вісім років навчалися жити по-новому. І, в принципі, навчилися. Пережили один раз це все. Все житло, дві батьківські дачі, дві квартири», - каже Олена Майчук.

За допомогою небайдужих Дар’я в березні таки вивезла усіх тварин. Вона попросила поселити її у цирку - поруч із ними. «Я нічого не могла вдіяти. Я прокидалася лише тому, що треба йти до тварин. Це були емоційні гойдалки цілковиті. Я розуміла, що не можу вийти надвір. Я доходила до світлофора, я плакала і йшла», - пригадує Дар’я.

Після кількох тижнів нарешті знайшла сили знов радіти життю – почала робити вироби із пір’я філінів. Цими виробами Дар’я заробляє на корм своїм вихованцям. І дає доброчинні вистави, аби підтримати цивільних, що переживають жахи війни. Номер до дня перемоги, обіцяє, буде найяскравішим.

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