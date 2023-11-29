ДРГ намагаються прорвати кордон України: військові розповіли про активність ворога

На північному кордоні України військові щомісяця фіксують від восьми до десяти спроб проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Росії. ДРГ діють під прикриттям артилерії.

Про це "Радіо Свобода" розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

"За останні місяці ця цифра коливається від 8 до 10 спроб на місяць. Основні зусилля ворог зосереджує на кордоні України з Росією. Це територіальні межі Сумської та Чернігівської областей. Щодо можливих спроб прориву ДРГ, насамперед ми фіксуємо такі спроби під прикриттям артилерійського вогню. І зазвичай диверсійно-розвідувальним групам не вдається перетнути державний кордон", – сказав речник.

Юрій Повх також додав, що взимку діяльність ДРГ ускладнюється через погодні умови. Зокрема, спроби перетину кордону легко розпізнати завдяки слідам на снігу.

"За законами воєнного мистецтва, зимовий період є найскладнішим для ведення бойових дій. Відтак ті, хто є мисливцями, зрозуміють: для диверсійно-розвідувальних груп це не надто сприятливі умови. Утруднюється їх маскування, пересування по території, по слідах можна визначити спроби переходу державного кордону. Отже, зимовий період додає складнощів всім учасникам бойових дій", – зазначив речник.

Попри негоду Збройні сили України продовжують охороняти кордон.

"Не повинно нас розслабляти настання зимових холодів. Війська, як і влітку, так і взимку, завжди напоготові. Оскільки всі розуміють, що ворог у нас найгірший, напевно, на цій Землі. Він підступний і буде використовувати будь-які можливості для нанесення шкоди Україні і українським Збройним силам", – резюмував речник ОК "Північ".

Нагадаємо, експерт оцінив заяву Наєва про вихід війни за межі сходу та півдня України.

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