"Дрон, арта, лопата": "Мадяр" дав пораду військовим, як вижити на "нулі"

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" дав пораду військовим, як забезпечити власну безпеку та виконати бойові завдання на першій лінії фронту.

Про це "Мадяр" розповів у відеозверненні.

Бровді поінформував, що бачив багато тривожних повідомлень від рідних військових, які зараз перебувають на "нулі", і запитань про те, як бійцям вижити на передовій.

"Єдину пораду, до котрої мають дослухатися ваші близькі, воїни, які зараз знаходяться на переду, (якщо) вони не керують танками, не стріляють з гаубиць, не їздять на самохідних артилерійських установках чи не водять Himars, а саме ті хлопці, які займаються охороненням на лінії "нуля", дивлячись безпосередньо десь у 500, а десь у 200-300 метрах у писки ворогу, який стоїть навпроти… Хлопці, зрозумійте одне: ваша місія, наша з вами функція найважливіша на "нулі" – з точки зору спостереження і запобіганню проривів, своєчасного донесення інформації про можливі рухи, переміщення, зупинення проникнення ворожих ДРГ та зупинення шляхом вогневого опору можливих ворожих ескалацій на фронті… Для цього ви мусите раз і назавжди запам’ятати один простий зміст поточної польової війни – дрон, арта, лопата. І вас – на "нулі" – стосується саме перше – лопата", – наголосив "Мадяр".

"Ви маєте так заритися в тих окопах, бліндажах, щоби той шквал вогню, котрий щоденно валиться на українську землю від ворога… Ви мусите закопатися, як це робили і ми. Але, мабуть, треба трішки досконаліше це зробити і досить терміново, бо скоро земля перестане бути прийнятною до копання", – попередив військовий.

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Він зазначив, що лише таким чином, утворивши цілі фортифікаційні споруди, "ви зможете себе якісно захистити, виконати свою функцію, яку перед вами ставить ваше безпосереднє керівництво".

"А всі інші хлопці, котрі працюють на дронах, працюють з артою, зроблять цю війну на відстані. Така фізіологія поточної війни. Без цього нікуди не підеш", – запевнив боєць.

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Нагадаємо, на початку лютого військовослужбовець Роман Гасько заявив, що Україні треба взятися до потужного облаштування ліній оборони на фронті, щоб не програти війну. За допомогою бетону та арматури треба будувати укріплення не над, а під землею, і за 20-40 км углиб від нинішньої лінії фронту.

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