Дрон атакував АЗС у Нікополі: поранені люди (фото)

Двоє поранених потрапили до лікарні у стані середньої важкості.

Російські війська атакували Нікополь дроном-камікадзе 25 листопада, пошкодивши АЗС та авто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удар дроном-камікадзе у Нікополі постраждали двоє людей – 48-річна жінка та 54-річний чоловік. Вони потрапили до лікарні у стані середньої важкості.

Внаслідок атаки пошкоджені автозаправна станція та легкове авто.

Наслідки удару дроном у Нікополі / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки удару дроном у Нікополі / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, цього ж дня окупанти атакували Харків ракетою С-300. Влада повідомила про 19 постраждалих та 41 пошкоджений будинок.

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