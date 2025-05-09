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Дрон атакував урядову будівлю Бєлгородської області: постраждав заступник губернатора регіону
Раніше губернатор Гладков запевняв, що постраждалих внаслідок атаки по Бєлгородській області немає.
У п’ятницю, 9 травня, дрон атакував адміністративну будівлю в Бєлгороді. Постраждав заступник губернатора області Олександр Лоренц.
Про це повідомив глава регіону В’ячеслав Гладков.
За його словами, Лоренц перебував поблизу епіцентру вибуху. У нього виявили струс мозку та акубаротравму — пошкодження, спричинене ударною хвилею.
Відомо, що медики оглянули чиновника після урочистої церемонії біля Вічного вогню. Стан Лоренца оцінюється, як стабільний.
Також поранення дістав співробітник Росгвардії — він госпіталізований із осколковим пораненням стегна.
Нагадаємо, в РФ скиглять через атаку на аеродром з літаками для «параду» в Москві.