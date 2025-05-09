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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
417
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Дрон атакував урядову будівлю Бєлгородської області: постраждав заступник губернатора регіону

Раніше губернатор Гладков запевняв, що постраждалих внаслідок атаки по Бєлгородській області немає.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака дрона на Бєлгородську дрона

Момент атаки дрона на урядову будівлю Бєлгородської області / © В'ячеслав Гладков

У п’ятницю, 9 травня, дрон атакував адміністративну будівлю в Бєлгороді. Постраждав заступник губернатора області Олександр Лоренц.

Про це повідомив глава регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, Лоренц перебував поблизу епіцентру вибуху. У нього виявили струс мозку та акубаротравму — пошкодження, спричинене ударною хвилею.

Відомо, що медики оглянули чиновника після урочистої церемонії біля Вічного вогню. Стан Лоренца оцінюється, як стабільний.

Також поранення дістав співробітник Росгвардії — він госпіталізований із осколковим пораненням стегна.

Нагадаємо, в РФ скиглять через атаку на аеродром з літаками для «параду» в Москві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
417
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