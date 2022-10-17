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Дрон-камікадзе РФ зруйнував будинок у Києві: під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої людини

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Дрон-камікадзе РФ зруйнував будинок у Києві: під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої людини

Фото: Associated Press

Вранці 17 жовтня Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про загибель двох осіб внаслідок атаки по Києву.

Про це він написав у Telegram.

"Київ. Станом на зараз врятовано 19 осіб, 4 постраждали, 2 особи загинуло. Ліквідація наслідків триває", - написав Тимошенко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої жінки. Він також додав, що усього в бік Києва зранку летіло 28 дронів, більшість збили. Загалом у столиці пролунало 5 вибухів.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала столицю України дронами-камікадзе. Мер столиці підтвердив, що у результаті атаки російськими дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку, з якого на той час вдалося врятувати 18 людей. 

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