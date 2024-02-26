Дрон окупантів переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині – у Німеччині підтвердили

Російський дрон з'явився над кортежем очільниці МЗС Німеччини на Миколаївщині.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 25 лютого змушена була перервати свій візит на Миколаївщину через появу біля її кортежу російського безпілотника. Попередження про безпілотник надійшло, коли Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту. У Німеччині підтвердили цю інформацію.

Про це пише Deutsche Welle.

"Через це Бербок довелося достроково закінчити свій візит до Миколаєва", - прокоментували чиновники МЗС і Міноборони Німеччини.

Ворожий дрон певний час слідував за броньованим кортежем очільниці МЗС Німеччини, але зрештою розвернувся. Проте з міркувань безпеки подальшу поїздку було скасовано.

Кортеж міністерки та її делегація від’їжджав на великій швидкості – у такій ситуації "найбезпечнішим варіантом" було продовжувати рух, заявили в делегації.

Нагадаємо, у Берліні заінтригували заявою про можливе рішення Шольца щодо передавання ракет Taurus Україні.

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