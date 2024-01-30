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Дрон "підсмажив" склад протитанкових мін окупантів – потужне відео

Дрон "підсмажив" склад протитанкових мін окупантів – потужне відео

Удар дроном по складу протитанкових мін окупантів / Фото: скриншот

Військові ЗСУ влаштували величезний вибух загарбникам.

Українські військові 42-ї механізованої бригади підрозділу РУБпАК "Перун" потужно атакували безпілотником склад протитанкових мін ворога.  

Відео опублікували Сухопутні війська.

"Наш дрон поцілив в склад протитанкових мін противника", - йдеться у дописі під відео.

На кадрах видно, як український безпілотник летить у напрямку ворожої цілі, а за декілька секунд склад протитанкових мін росіян вже потужно палає.

Нагадаємо, Ігнат пояснив, чому ППО збила менше половини БПЛА, якими РФ атакувала Україну у ніч проти 30 січня.

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