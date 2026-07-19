Дрон РФ влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі: людей врятували лічені хвилини

Росіяни вдарили по потягу у Запорізькій області / © "Укрзалізниця"

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Російські війська завдали чергового удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області. Завдяки завчасному попередженню від моніторингової групи «Укрзалізниці», яка вчасно дала команду на евакуацію, жертв серед пасажирів та залізничників вдалося уникнути.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Росіяни знову атакували потяг у Запорізькій області

За попередніми даними, легке поранення дістала одна з провідниць потяга. Наразі всі зусилля спрямовані на те, щоб якнайшвидше надати їй необхідну медичну допомогу, пишуть в УЗ.

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Для евакуації людей оперативно залучили автобуси — ними пасажирів доправлять до Запоріжжя.

У зв’язку з інцидентом залізничники посилили заходи безпеки та попередили про можливі зміни в логістиці області.

«Безпека пасажирів і працівників залізниці залишається пріоритетом, тож рух поїздів у регіоні буде під максимальним контролем наших моніторингових груп. Звертаємо увагу, що можливі трансфери із залученням автобусів та приміських електропоїздів з/до Запоріжжя — просимо звертати увагу на персоналізовані сповіщення в застосунку Укрзалізниці».

Удар по потягу у Запорізькій області, фото: Укрзалізниця

Удар по потягу у Запорізькій області, фото: Укрзалізниця

Росіяни атакують потяги в Запорізькій області: останні новини

Нагадаємо, 15 травня росіяни атакували дроном приміський поїзд у Запорізькій області, поціливши поблизу пасажирського вагона. Локомотивна бригада встигла оперативно зупинити потяг і розпочати евакуацію пасажирів, завдяки чому вдалося уникнути масових жертв.

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Проте через брак часу двоє людей не встигли залишити вагон і дістали осколкові поранення. Постраждалим надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

Залізничники продовжують моніторити безпекову ситуацію в регіоні для оперативного реагування.

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