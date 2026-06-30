Дрон сам “полює” на ціль: що відомо про нову версію російського “Шахеда”

Російський дрон "Герань" (ілюстративне фото) / © ГУР Міноборони

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Росіяни модернізують ударні дрони типу “Шахед” і дедалі частіше використовують модифікацію під назвою “Герань Сікер”.

Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов, відомий за позивним “Флеш”.

За його словами, “Сікер” — це різновид “Шахеда”, призначений для пошуку та знищення важливих цілей. Така опція може встановлюватися на різні версії російських “Гераней” — від другої до четвертої.

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Бескрестнов зазначив, що останнім часом часто фіксується реактивна “Герань-4 Сікер”.

Камера на російському дроні. / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

На таких дронах встановлено кілька камер, які працюють у різних режимах. Також “Сікер” має радіо MESH-модем, за допомогою якого оператор може керувати безпілотником.

Головна особливість цієї модифікації — система автоматичного розпізнавання цілі, її захоплення та автонаведення. За словами Бескрестнова, вона працює на базі Raspberry Pi.

Фахівець пояснив, що після захоплення цілі дрон може доводити атаку до кінця вже без участі оператора.

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Наприклад, якщо оператор “Сікера” захопить локомотив на відстані близько кілометра, малопотужна система радіоелектронної боротьби на самому локомотиві вже не зможе ефективно його захистити. У такому разі алгоритми машинного зору можуть самостійно довести дрон до цілі.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати на фронті новий реактивний безпілотник — це, ймовірно, версія дрона «Дельта». Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розкрив технічні характеристики ворожої новинки.

Раніше також повідомлялось, що уламки збитих «Шахедів» чи інших ворожих безпілотників, які дедалі частіше знаходять на українських пляжах та біля водойм, становлять смертельну небезпеку. Дізнайтесь, чому чіпати їх чи намагатися розглянути категорично заборонено.

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