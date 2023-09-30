Дрон успішно знищив черговий танк окупантів – вибухове відео

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців успішно відпрацювали по ворожій техніці і знищили черговий танк окупантів.

Відео опублікував СтратКом ЗСУ.

На кадрах видно, як у російських танк влучає безпілотник, а через декілька хвилин ворожа техніка просто спалахує – клуби диму здіймаються на десятки метрів вгору.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото "200-х" російських військових – капітанів та лейтенантів.

Читайте також: