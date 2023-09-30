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Дрон успішно знищив черговий танк окупантів – вибухове відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Дрон успішно знищив черговий танк окупантів – вибухове відео

Момент вибуху танка РФ після удару дроном / Фото: скриншот

ЗСУ знищили ще один танк російських загарбників.

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців успішно відпрацювали по ворожій техніці і знищили черговий танк окупантів.   

Відео опублікував СтратКом ЗСУ.

На кадрах видно, як у російських танк влучає безпілотник, а через декілька хвилин ворожа техніка просто спалахує – клуби диму здіймаються на десятки метрів вгору.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото "200-х" російських військових – капітанів та лейтенантів.

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Дата публікації
Перегляди
260
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