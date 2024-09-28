Дрон влучив у автівку з гуманітарною допомогою: на Харківщині загинув суддя

Внаслідок удару ворожого дрона одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

У селищі Козача Лопань Харківської області ворожий дрон-камікадзе влучив у цивільну автівку. Водій загинув, три пасажирки отримали поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура

"У суботу, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям", – йдеться у повідомленні.

61-річний суддя Верховного суду загинув внаслідок удару російського дрона / Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, під час удару в автомобілі також були три пасажирки. Усіх жінок з пораненнями різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вночі проти 28 вересня російські військові запустили по Україні 77 повітряних цілей: кілька типів ракет і безпілотники Shahed. Сили ППО знищили 69 дронів та дві керовані авіаційні ракети

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