Дрони атакували місце запусків “Шахедів” у Краснодарському краї РФ: відео

На опублікованих кадрах чути вибухи, звук дрона у повітрі та видно клуби диму.

Увечері в середу, 5 лютого, пролунали гучні вибухи у місті Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ, звідки російська армія запускає свої ударні безпілотники по Україні.

Відео атаки дронів публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах чути вибухи, звук дрона у повітрі та видно клуби диму біля військового аеродрому, де встановлені установки для запуску “Шахедів”.

У Краснодарському краї РФ сталися вибухи на місці запусків “Шахедів”

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у місті Приморсько-Ахтарську стався “приліт”.

Раніше на всій території Краснодарського краю було оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомляла про роботу ППО через атаку дронів.

Нагадаємо, Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші "Шахеди".

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