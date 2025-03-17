Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області РФ: деталі

В Астраханській області РФ дрони атакували паливно-енергетичний комплекс. Є наслідки.

Про це пише ASTRA.

На територію обʼєкта впали уламки БпЛА, внаслідок чого виникла пожежа. Також відомо про постраждалого. За словами губернатора регіону, ситуація нібито "контрольована", а всі необхідні служби ліквідовують наслідки. Він наголосив, що засоби РЕБ та ППО відпрацювали в "штатному режимі".

"Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає", - додав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше далекобійні дрони Служби безпеки України рознесли дві газокомпресорні станції та ракетний склад для комплексів С-300/С-400 у Росії.

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