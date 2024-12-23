Дрони атакували стратегічний аеродром РФ у Міллерово: лунають вибухи

Аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка підтримує дії російських військ на сході та півдні України.
В Ростовській області РФ зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллерово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.
У соціальних мережах поширюються відео зі спалахами в небі та звуками вибухів, повідомляє Liga.net.
Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що від 21:00 за місцевим часом сили ППО відбивають атаку безпілотників.
“За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують працювати”, – зазначив він, додавши, що в Міллерово нібито збили вісім дронів.
Водночас Міністерство оборони РФ заявило про збиття дев’яти безпілотників над Ростовською областю.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про численні вибухи та публікують кадри, на яких видно спалахи в небі.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав події в Міллерово “дискотекою”. За його словами, цей військовий аеродром є стратегічно важливим для РФ. Він слугує базою для фронтової авіації, яка підтримує дії російських військ на сході та півдні України.
Раніше в Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.
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