Дрони атакували стратегічний аеродром РФ у Міллерово: лунають вибухи

Аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка підтримує дії російських військ на сході та півдні України.

В Ростовській області РФ зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллерово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.

У соціальних мережах поширюються відео зі спалахами в небі та звуками вибухів, повідомляє Liga.net.

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що від 21:00 за місцевим часом сили ППО відбивають атаку безпілотників.

“За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують працювати”, – зазначив він, додавши, що в Міллерово нібито збили вісім дронів.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило про збиття дев’яти безпілотників над Ростовською областю.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про численні вибухи та публікують кадри, на яких видно спалахи в небі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав події в Міллерово “дискотекою”. За його словами, цей військовий аеродром є стратегічно важливим для РФ. Він слугує базою для фронтової авіації, яка підтримує дії російських військ на сході та півдні України.

Раніше в Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.