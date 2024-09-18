Дрони дали жару Росії: у Тверській області та Ярославлі вибухало та палало – наслідки

Невідомі дрони атакували склад з боєприпасами та ракетами у Торопці Тверської області, завдавши значних ушкоджень.

У ніч проти 18 вересня у Торопцю Тверської області невідомі безпілотники розбомбили склад за більш ніж 400 км від кордону України.

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18 вересня у Тверській області було вибухово настільки, що погасити пожежу не вдається вже кілька годин. Однак у Міністерстві оборони традиційно звітують, що все збили.

«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено 54 українських безпілотних літальних апарати. Двадцять сім - над територією Курської області, шістнадцять - над територією Брянської області, сім - над територією Смоленської області, три - над територією Бєлгородської області та один - над територією Орловської області», - йдеться у звіті Міноборони країни-агресорки.

Мінус склад!

Невідомі дрони влупили по Торопцю Тверської області, просто у склад з боєприпасами та ракетами. Скільки там влучань - невідомо Завдяки місцевим, є що подивитися.

Що кажуть місцеві

Те ж саме, що й Міноборони РФ, говорив і губернатор Тверської області. Ігор Руденя о пів на четверту ночі переконував людей, що пожежа в місті Торопець почалася «через падіння уламків дронів» під час роботи сил протиповітряної оборони, локалізація займання триває. Але місцеві кажуть, що спершу чули звук, характерний для прольоту безпілотників, а потім стався такий потужний спалах, що «не було видно міста».

Росіяни занили

За версією Міноборони РФ, «нічєго нє проісходіт», за версією губернатора, пожежа після уламків. Однак влада вирішила провести евакуацію. Таке рішення, власне, ухвалив губернатор Ігор Руденя.

Одні звертаються до Бога та просять допомоги: «Госпаді, спасі пажалуста». А комусь і «Госпаді, памагі» не допоможе. Бо є села, які взагалі виявилися відрізаними від евакуації. А влада навіть не думає евакуйовувати місцевих звідти.

Що вдалося знищити?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко заявив, що саме на цьому складі росіяни зберігали "Гради", С-300 та С-400, а також "Іскандери". Також там починали накопичувати північнокорейські KN23.

А згодом російські ЗМІ почали кричати, що поряд зі складом була розташована військова частина № 54169, з якої довелось посеред ночі евакуйовувати солдатів. Також там розташовується ще одна військова частина - колишня в/ч № 55443, нині – № 117 77 (107 арсенал ГРАУ) ( ГРАУ так позначається система умовного цифро-літерного позначення зразків озброєння та військової техніки, що присвоює Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони СРСР і Росії – ред.).

За даними OSINT-аналітиків, на ураженому складі серед іншого були 122-мм реактивні снаряди для «Градів» і 82-мм артилерійські міни.

Пожежа не тільки у Тверській області

Естафету прийняв ще й Ярославль. РосЗМІ пишуть про потужну пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів, де зберігалось газове обладнання. Заграву видно за кілька кілометрів. Причини пожежі поки що невідомі.

Кажуть, що там просто по сусідству нібито загорівся автосервіс, ну й вогонь перекинувся на склад. На місці пожежі сталася розгерметизація газового балона. Постраждали 4 пожежників, їх госпіталізували.

Нагадаємо, українські Сили оборони атакували дронами склад у Торопці, Тверська область, що за 500 км від кордону з Україною. На цьому складі окупанти зберігали ракети та накопичували північнокорейські KN23

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