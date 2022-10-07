Дрони-камікадзе: чому Росія зазнала фіаско з "мопедами" і чи триватиме ракетний терор

Росіяни не покладаються на "літаючі балалайки" іранського виробництва як на "абсолютну зброю".

З іранськими дронами-камікадзе росіяни зазнали "фіаско", адже не можуть покластися на них як на абсолютну зброю для ударів по Україні та змушені поєднувати безпілотники з ракетами.

Про це аналітик видання Defense Express Іван Киричевський написав у Мережі 7 жовтня.

Окрім того, щось змусило російських військових прискорити "відстріл" дронів-камікадзе. Ймовірно, причина цього – вичерпування обмеженого запасу, наданого Іраном.

Аналітик зауважив, що під словом "фіаско" має на увазі неспівмірно малий результат при доволі значній затраті ресурсів.

"Сьогодні зранку рашисти ударили своїми Shahed-136 по Запоріжжю. Але для цього удару орки застосували всього два "літаючі мопеди", що є нетипово малою кількістю", – навів приклад аналітик.

Він додав, що станом на 6 жовтня було відомо, що загалом за останні 1,5 місяця росіяни запустили 86 дронів-камікадзе, із яких 46 – лише за минулий тиждень.

Чому росіяни поспішають використати дрони-камікадзе

"Що за "аномалія" примусила орків "прискоритись" із відстрілом "літаючих балалайок" – не зовсім зрозуміло. Можливо, тут причина насправді прозаїчна – дані про те, що РФ могла отримати від Ірану максимум сотню таких безпілотників, таки правдиві. І саме перспектива вичерпання запасів чергового "вундер-ваффе" примусила росіян наростити обсяги застосування "Шахедів" по наших містах", – припустив Киричевський.

Проблеми від цих дронів для України та РФ

Українські фахівці з’ясували, що дрони-каміказе обладнані досить складною електронікою, яка зокрема не дозволяє перехоплювати управління БПЛА за допомогою засобів РЕБ. Тож єдиний спосіб боротьби з "мопедами" – розстрілювати їх із "Шилки", "Гепарда" чи ЗРК "Оса-АКМ".

"Схоже, навіть самі росіяни не покладаються на "літаючі балалайки" іранського виробництва як на "абсолютну зброю". Тому, наприклад, "комбінують" застосування дронів-камікадзе та ракет, в тому числі великої дальності. Навіть якщо тема "ракетного терору" випала із медіапростору", – йдеться в повідомленні аналітика.

Так, він підрахував, що за минулий тиждень росіяни не лише запустили 46 "Шахедів", а й виконали 20 пусків ракет різних типів, зокрема 13 – балістичних.

Ракетний терор продовжиться

Киричевський зауважив, що 5 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю крилатими ракетами "Іскандер-К". Особливість саме цього випадку полягає в тому, що ворожі ворожі ракети мали касетну боєголовку. Хоча ракета 9М728 має моноблокову боєголовку.

"Цілком можливо, що росіяни в експериментальному порядку встигли "нафарширувати" такі ракети "тепловими пастками" типу 9В899. Цілком ймовірно, що орки продовжують такі конструкторські роботи", – вважає аналітик.

Він прогнозує, що російський ракетний терор у наступні тижні матиме одразу два завдання – не тільки удари по важливих об’єктах України, але й перевірку на міцність української ППО. Проте невдовзі Україна перейде на новітні ЗРК західного виробництва.

Іранські дрони-камікадзе

Росіяни почали активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136, проте це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні. Таку оцінку дають фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як розповідав військовий експерт олег Жданов, ці дрони здатні летіти на дальність до 2 тис. км. Тож вони легко можуть долетіти навіть до Києва, зважаючи на те, що цими безпілотниками була атакована біла Церква, розташована південніше від столиці.

Жданов також пояснював, що росіяни почали активно запускати іранські дрони по Україні через брак ракет.

Запоріжжя атакували іранськими дронами-камікадзе

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