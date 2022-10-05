Дрони-камікадзе вдарили по Білій Церкві: в ОВА розповіли деталі ворожої атаки

У ніч проти 5 жовтня російська армія з півдня України завдала удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква на Київщині.

Окупанти агресорки Росії атакували Shahed-136 об'єкт інфраструктури у місті. Пошкоджено три будівлі. На місці шести влучань дронів-камікадзе виникло займання.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

За його словами, наразі на місці ворожої атаки здійснені всі необхідні заходи безпеки. Пожежу вдалося ліквідувати. Голова ОВА називає ситуацію контрольованою.

"Всі комунікації у місті працюють. Всі служби на своїх місцях. Єдине, органи місцевого самоврядування ухвалили рішення, що один день (сьогодні - Ред.) в місті організують освітній процес дистанційно", - зауважив очільник області.

Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Її з легкими поранення шпиталізували до медичного закладу. "Її здоров'ю та життю загрози немає", - наголосив Кулеба.

Слід зауважити, що ця атака дронами Shahed-136 перша у Київській області. За словами Кулеби, попри тривалу повіряну тривогу, атака у Білій Церкві була єдиною в області.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Отакували ракетами "Іскандер-К", одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом, постраждали інфраструктурні об'єкти.

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