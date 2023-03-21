Дрони-камікадзе заходять у повітряний простір України: очікується атака "Шахедами"

Сили оборони України перебувають на бойових постах і готові відбивати атаку ворога.

Пізно ввечері вівторка, 21 березня, у повітряному просторі України зафіксували ворожі дрони-камікадзе. Існує висока загроза атаки іранськими безпілотниками.

Про це повідомив керівник Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

"Увага, жителі прибережних територій - зафіксовано пересування ворожої техніки росіян на протилежному березі водосховища. Окрім того, в проміжку з 20.30 до 21.30 очікується атака БпЛА "Шахед". Попередньо, ця атака не стосуватиметься нашого району", - йдеться у його дописі.

Він закликав перебувати в безпечних місцях та зарядити мобільні телефони.

Тим часом моніторингові пабліки інформую, що дрони летять із півдня. Станом на 21:00 БпЛА "Shahed" помітили на території тимчасово окупованої Запорізької області, а саме у Пологівському районі.

Додамо, що станом на зараз в Україні спокійно, повітряної тривоги немає. У разі її оголошення пройдіть терміново до укриттів.

Росія атакувала ракетами Одеську область

Нагадаємо, ввечері, 21 березня, окупанти ракетами атакували Одеську область. Вибухи пролунали під час крайньої повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ із посиланням на місцевих жителів повідомляли про запах диму та гару в одному з районів Одеси.

За оновленою інформацією РВА, одна із ворожих цілей влучила у житловий будинок, є потерпілі. Росія атакувала Одеську область з винищувачів Су-35.

НАТО попереджає Китай: візит до Москви не залишився поза увагою Альянсу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.