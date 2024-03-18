Дрони летіли кількома хвилями і робили складні маневри: деталі та наслідки атаки на південь

ППО збила три БпЛА на півдні.

Вночі проти 18 березня російські війська декількома хвилями здійснили масовану атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" на південні області України. В регіонах спрацювали сили ППО. Втім, також сталися влучання БпЛА.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по "Шахедах", які було спрямовано ворогом з напрямку Приморсько-Ахтарська. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху по маршруту прямування", - наголосили в ОК.

Зазначається, що ППО "приземлила" три "Shahed": один у Запорізькій області, а два - у Дніпропетровській.

Уламки збитого дрона впали на багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі. Виникла пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Минулося без потерпілих.

Тим часом у Кіровоградській області стався "приліт". В Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо. Зокрема, вибуховою хвилею побило дахи. Інформація про постраждалих не надходила.