Дрони летіли кількома хвилями і робили складні маневри: деталі та наслідки атаки на південь

ППО збила три БпЛА на півдні.
Вночі проти 18 березня російські війська декількома хвилями здійснили масовану атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" на південні області України. В регіонах спрацювали сили ППО. Втім, також сталися влучання БпЛА.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
"Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони по "Шахедах", які було спрямовано ворогом з напрямку Приморсько-Ахтарська. Дрони виконували складні маневри, змінюючи напрямки руху по маршруту прямування", - наголосили в ОК.
Зазначається, що ППО "приземлила" три "Shahed": один у Запорізькій області, а два - у Дніпропетровській.
Уламки збитого дрона впали на багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі. Виникла пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Минулося без потерпілих.
Тим часом у Кіровоградській області стався "приліт". В Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо. Зокрема, вибуховою хвилею побило дахи. Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомлялося, вночі росіяни здійснили атаку "Shahed" та ракетами по Україні. Сили ППО знищили 17 дронів із 22 випущених.
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