Дрони маневрували між житловими будинками: ЗСУ про деталі удару по Запоріжжі

Вночі в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 16 безпілотників.

Вночі російська армія атакувала безпілотниками Shahed південно-східні регіони України. Основний удар БпЛА ворог сконцентрував по Запоріжжі та області, там дрони маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами.

Деталі нічної атаки повідомили Сили оборони півдня.

Спочатку окупанти застосовували і стратегічну і тактичну авіацію, а пізніше спрямували кілька хвиль Shahed. Ракети Х-22 росіяни запустили з літаків Ту-22М3 в бік півдня Одещини. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря. Натомість безпілотники спрямували по Запорізькій області.

"Не вдалось уникнути влучань. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області. Маневрування дронів над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків збитих дронів у приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків сталося займання. Вибуховою хвилею пошкоджено понад десять домоволодінь. Пожежу вже вдалося ліквідувати. Крім того, двоє місцевих мешканців отримали поранення.

Окрім Запорізької області, частина БпЛА заходила й на Дніпропетровщину. Окремо пара дронів з акваторії Чорного моря була спрямована по енергетичному об’єкту Одещини.

Загалом в операційній зоні було знищено 16 безпілотників "Shahed-131/136": два - на Одещині, три на Дніпропетровщині і 11 - на Запоріжжі.

Як повідомлялося, вночі проти 28 березня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків в приватному секторі. Поранення отримали дві місцеві мешканки.

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