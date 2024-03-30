Дрони намагаються обходити ППО: Гуменюк розповіла про тактику ворога

Російські війська намагалися цієї ночі знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників таким чином, аби викривати і обходити системи української ППО. Ця нічна атака була менш потужна, ніж попередня.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, навіть така не дуже потужна у порівнянні з іншими нічна атака, може бути передвісником наступних ударів, коли ворог збере певну інформацію.

"Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми зі здобуттям інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотних розвідників. Небезпека з Чорного моря зберігається до тих пір, поки ворог тримає ракетоносії, споряджені ракетами типу "Калібр". Загальний залп тих носіїв, що вони ховають у бухтах, зараз обліковується як 50", - наголосила представниця ЗСУ.

Гуменюк розповіла, що перед попередньою масованою ракетною дробовою комбінованою атакою ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, який пробув у Чорному морі протягом всієї атаки, та залишився на ранок - як обстріл закінчився, а потім завівся до пункту базування знов. Втім, використання "Калібрів" не було зафіксовано.

"Цілком імовірно, що такий самий маневр вони проводили і перед цією масованою атакою, і тоді вони знову виводили підводні ракетоносії, можливо, для відволікання систем ППО", - підсумувала Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі 30 березня ЗС РФ атаували Україну дронами та ракетами.Було зафіксовано пуски 12 БпЛА "Shahed-136/131" та чотири ракети С-300/С-400.

До слова, минулої ночі, 29 березня, РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 84 дрони і ракети.

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