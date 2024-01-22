Дрони призупинили роботу паливного комплексу в Усть-Лузі на кілька тижнів чи місяців – Reuters

Відомо також, що внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та помпову станцію.

"Бавовна" в Росії призупинила роботу великого газового сховища на узбережжі Балтійського моря. Внаслідок нічної атаки безпілотників СБУ нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ вийшов з ладу на невизначений термін.

Про це повідомляє Reuters.

Ймовірно, російська компанія "Новатек" відновить свою масштабну діяльність лише через декілька тижнів або ж навіть місяців.

Зазначимо, компанія 21 січня заявила, що наразі деякі операції на терміналі з відвантаження палива в Балтійському морі та "технологічний процес" на комплексі призупинено. Таке рішення було ухвалено внаслідок масштабної пожежі, яка виникла на об'єкті.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів.

Пізніше стало відомо, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.

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