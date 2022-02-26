Дрони РФ почали розвідку всього узбережжя Одеси та річку Дунай: їх збивають

Дрони РФ почали розвідку всього узбережжя Одеси та річку Дунай: їх збивають

На підльоті до Чорноморська зенітка ліквідувала ворога.

В Чорному морі ворожий дрон атакував прикордонний корабель морської охорони “Григорій Куроп'ятников”.

Про це йдеться в ТСН.

Морські прикордонники відкрили вогонь по безпілотнику, який взяв курс до українського берега та повідомили про небезпеку повітряні сили України.

На підльоті до Чорноморська зенітка ліквідувала ворога. Трохи згодом прикордонники повідомили, що ворожі дрони почали розвідку всього узбережжя Одеси та річку Дунай, але сили протиповітряної оборони вдало збивають російські повітряні об'єкти.

Цієї ж ночі ворожий десант намагався здійснити висадку на узбережжя між Одесою та Коблевим. В бій вступили бійці 28-ї механізованої бригади, які знищили понад два десятки морських піхотинців Росії. Аби перекрити ворогу пряму дорогу на Одесу міст біля населеного пункту Коблево довелося підірвати.

Ворожі дрони намагаються провести розвідку морського узбережжя Одеської області

Нагадаємо, що Росія наносить артилерійські удари по містах України, через це цієї ночі постійно лунала сирена.