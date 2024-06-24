Дрони СБУ уразили 4 кораблі РФ завдяки дистанційному мінуванню: деталі унікальних спецоперацій від WSJ

Це – перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

Морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Завдяки цьому Служба безпеки уразила щонайменше чотири ворожі кораблі. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі окупантів.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в СБУ.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході до порту в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 180 кг, і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям", - йдеться в матеріалі.

Морський дрон СБУ Sea Baby

За даними американських журналістів, протягом півтора місяця профільна команда Василя Малюка відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін.

Вже 14 вересня ракетний корвет "Самум" підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі.

В СБУ додали, що човен досі перебуває на ремонті в сухому доку.

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль (4828 км - ред), заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідають журналісти розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним "Хантер".

Наступною ціллю став "Павло Державін". Так, 11 жовтня великий патрульний катер під час входу до Севастопольської бухти пробив собі борт. Він ішов до порту для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.

"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт до іншого порту, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.

"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які перебувають на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зроблили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", - говорить співрозмовник видання.

Загалом під керівництвом Василя Малюка СБУ уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який окупанти досі не можуть використовувати повноцінно.

Нагадаємо, СБУ оснастили морські дрони Sea Baby системою "Град" – Малюк повідомив деталі.

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