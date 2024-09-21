Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Росії: що відомо

В СБУ зазначили, що аеродром "Шайковка" – один із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні.

Дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерела.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» у самому розпалі", – зазначило джерело.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що вночі ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ. Зокрема, йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів.

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