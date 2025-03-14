Дрони СБУ вгатили в Росії по газокомпресорних станціях та ракетному складу (відео)

Вибухи гриміли у Тамбовській, Саратовській та Бєлгородській областях країни-агресорки.

Далекобійні дрони Служби безпеки України рознесли дві газокомпресорні станції та ракетний склад для комплексів С-300/С-400 у Росії.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

У Мережі з’явилася низка відео, де видно влучання по газокомпресорних станціях "Давидовская" у Тамбовській області та "Новопетровская" у Саратовській.

А польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 після ударів дронів потужно детонував у Бєлгородській області.

Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня росіяни поскаржилися в Мережі, що у місті Туапсе, Краснодарського краю дрони атакували нафтопереробний завод.