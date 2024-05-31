Дрони СБУ влупили в Криму по російській РЛС вартістю 100 мільйонів доларів – ЗМІ

В ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України уразили комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" в тимчасово окупованому Криму вартістю близько 100 млн доларів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерел, ворожу РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби.

Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Нагадаємо, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що адміністрація Джо Байдена дозволила Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Але певні обмеження ще залишаються.

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