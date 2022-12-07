Дрони Shahed знову атакують Україну: що відомо про закупівлю Росією іранської зброї

Російські окупанти в ніч проти 7 грудня атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 інфраструктуру України. Армія РФ повернулася до використання іранських безпілотників після тритижневої паузи. Водночас за даними української розвідки, Іран поки що не передав Росії жодних крилатих ракет.

ТСН.ua зібрав подробиці про нову атаку дронів та закупівлю Кремлем озброєнь в Ірану.

"Шахеди" повернулися

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українська ППО впоралася з 14 "мопедами", зокрема, у Дніпропетровській області.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти припасли ці дрони для "закріплювальних ударів" по інфраструктурі.

"Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кризу в Україні... Ми попереджали, що ворог намагається вивчити та виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор", — заявила вона.

Гуменюк додала, що у ворога ще є запаси Shahed-136, тому коли росіяни не атакують певною зброєю, не варто думати, що вона скінчилася.

За оцінками Пентагону, Іран передав Росії кілька сотень своїх дронів для війни проти України.

Як у ЗСУ пояснили перерву в атаках

У період від 17 листопада до 7 грудня, коли Росія не застосовувала іранські безпілотники, у ЗСУ пояснювали паузу погодними умовами.

Спікер командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін висловив припущення, що агресор припинив запускати іранські дрони-камікадзе, оскільки вони погано витримують холод.

Він пояснив, що Shahed-136 зроблений із пластику та інших неморозостійких матеріалів, що ускладнює його використання в морозну погоду.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що іранські дрони можуть використовуватися взимку.

"Звичайно, що можуть. Погодні умови впливають на будь-яку авіацію. Щодо Shahed, який має велику площину крила, — це поривчастий вітер, штормова погода та обмерзання від нуля до мінуса, коли може обмерзати фюзеляж. А так морози не впливають особливо на їхню діяльність ", — сказав він.

Водночас Ігнату важко сказати, чи використовували окупанти цього разу безпілотники зі старої чи нової партії. Раніше він висловлював припущення, що перша партія безпілотників вже закінчилася.

Іран не дає Росії ракети

Міжнародне співтовариство могло посилити тиск на Іран, щоб завадити постачанню до Росії озброєнь.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих на каналі "Freeдом".

Рябих прокоментував інформацію військової розвідки Міноборони про те, що Іран так і не поставив Росії жодної балістичної ракети.

"Є певні важелі, які міжнародне співтовариство використовує, зокрема і на таку державу, як Іран. По суті, ми бачимо, що на тлі тих дій, які чинить держава-терорист Російська Федерація, навіть Іран не хотів би бути співучасником цих злочинів", — заявив він.

Експерт нагадав, що протиповітряна оборона України в ніч проти 7 грудня успішно відбила атаку великої кількості безпілотників, які були запущені з території Криму.

"По суті, треба говорити про те, що Росія, не отримуючи від Ірану ракет, витрачає запаси безпілотників, які раніше вдалося отримати. Чи буде продовжено співпрацю між РФ та Іраном надалі за безпілотною програмою, ми можемо найближчим часом побачити за кількістю використовуваних безпілотників іранського виробництва", — зазначив Рябих.

Іранські озброєння у війні проти України

Росія восени почала активно запускати по Україні іранські дрони Shahed-136. Окупанти їх перефарбували та перейменували на "Герань". Головною мішенню дронів-камікадзе стала енергетична інфраструктура України. Спочатку Іран категорично заперечував, що передав Росії свої безпілотники. Згодом у МЗС Ірану визнали, що це їхні безпілотники, проте заявили, що кілька дронів нібито продали Росії ще до 24 лютого.

За даними української розвідки, Росія веде переговори з Іраном щодо закупівлі балістичних ракет, щоб поповнити свої запаси.

За даними німецьких ЗМІ, Росія, найімовірніше, знову замовила в Ірану велику партію безпілотників та балістичних ракет. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив цю інформацію.

США мають намір зосередити всі сили на зриві потенційних постачань з Ірану до Росії зброї, яка може використовуватися проти України.

Крім того, уряд Ізраїлю заявив, що може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран надасть Росії балістичні ракети.

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