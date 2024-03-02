"Дрони скидають по людях, автівках": росіяни нещадно атакують Херсонщину 

Через обстріли є загиблі.

Російські війська упродовж доби обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Били по житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок обстрілів пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Зафіксовані влучання на територію ферми та заводу. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. Загиблих та поранених немає", - зазначив Прокудін.

Минулої доби для обстрілів населених пунктів Херсонської області російська війська використали весь арсенал озброєння, повідомив очільник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Дрони на Бериславщині чутно весь день. Скидають по людях, автівках. У самому Херсоні пошкоджена багатоповерхівка. Пошкоджені й приватні будинки, господарчі споруди, є пошкодження автівок", — сказав Толоконніков.

У Станіславській громаді загинула людина

Військові РФ зранку, 2 березня, вдарили по одному з населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Загинула людина.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, близько 08:30 армія РФ з артилерійської зброї обстріляла один з населених пунктів Станіславської громади Херсонського району. Внаслідок вибуху снаряда на подвір'ї власного будинку загинув 53-річний чоловік.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомили в прокуратурі.

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