Дрони стали витратним матеріалом, які рятують життя: волонтери постачають їх тисячами

Повільно, але наші війська просуваються на Півдні у напрямку Херсона, ворога доводиться вибивати з лісосмуг артилерією.

Аеророзвідка живе на передовій, аби зняти з повітря точну інформацію і передати артилеристам або самим з ударних дронів нищити ворога, йдеться в ТСН.

На Миколаївщині мінус один панцерник ворога - безпілотник знищив і екіпаж і машину. Вони літають і вдень і вночі - одні полюють на техніку інші проводять розвідку. «Це розхідники, вони коштують про 10-20 тисяч, по 3 тисячі, ти можеш втратити вдень один-два дрони, але це краще, ніж два, чи три життя», - кажуть бійці.

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Дрони - це очі піхоти і артилеристів. Те що може побачити квадрокоптер з повітря, може не розгледіти розвідник на землі. «Якщо є безпілотники коректувати легше, якщо коректувальник буде сидіти на передовій - це вже буде тяжче, як в Другу світову», - переконують бійці.

Поки небо чисте від ворожих «Орланів» на позицію стає 152 міліметрова гармата. Точність влучання багато залежить від картинки з дронів. Війна артилерії потребує нині нових методів наведення і ураження цілей. Хвилини, які цивільним здаються вічністю - розгорнутись під обстрілом, навестись і влучно знищити техніку окупантів, яка закопана у посадках.

Щодня наші артилеристи палять російську техніку, але і артилерія ворога дістає. Осколки б’ють машини.

Сім фургонів для військових волонтери придбані за гроші від продажу на благодійному аукціоні картини Приймаченко. Це єдиний раз, коли авто стоять поруч, бо вже за хвилини роз'їдуться бойовими підрозділами, що захищають Миколаївщину. «Сьогодні та вчора стало більше, змінився тип, вони обстрілюють з далекобійної артилерії населені пункти, де ще не було обстрілів. У них паніка, вони починають брати цілі з Інтернету, з недостовірних джерел, хочуть паніки, бо ЗСУ працюють і точно», - каже голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Через велику інтенсивність обстрілів - автомобілі і дрони стали витратним матеріалом. За хорошими комплексами волонтери полюють по всьому світу. «Ми понад 1200 таких дронів передали за останні три місяці, але я розумію, що лік на тисячі, якщо брати весь волонтерських рух, а от комплекси БПЛА чи то «Лелека» чи то «Фурія» великою кількістю не можемо похвалитись по закапелках, їх десятки, не встигають виробники їх виготовляти», - розповідає волонтери Сергій Притула.

Дрони, які вчора прийшли у підрозділи вже сьогодні у повітрі. Бомблять окупантів, проводять розвідку і корегують артилерію. Робота дронів - це врятовані життя сотень солдатів і можливість наступати нехай повільно, але наступати.

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